نصائح للعناية بـ ” الثدي ” ووقايته من الأمراض

متابعة- أميرة خالد(صدى):

يجب على كل امرأة أن تعتني بصحة ” الثدي ” عناية خاصة؛ وذلك للحفاظ على صحته وسلامته من الأمراض كـ “سرطان الثدي ” الذي أصبح من الأمراض المُنتشرة عالميًا؛ لذا وفي هذا السياق سنستعرض أبرز النصائح التي يمكن اتباعها للحفاظ على صحة الثدي.

– الترطيب اليومي

ضرورة ترطيب الثدي يومياً لوقايته من التشققات والجفاف التي تصيبه بمرور الوقت، فهذا سيحتفظ برطوبته وحيويته، وخاصةً لدى المرأة المرضعة.

-ارتداء حمالات صدر مناسبة

يجب أن تكون بقياس مناسب، ليست كبيرة أو صغيرة، فتقلل من فرص تدلي الثدي، أما حمالات الصدر الضيقة فيمكن أن تسبب إصابته بالام و التهابات.

– استخدام مستحضرات امنة للجلد

التأكد من أن المستحضرات المستخدمة للجلد والبشرة خالية من المواد الكيميائية الضارة، ويفضل تطبيق الوصفات الطبيعية بدلاً من المستحضرات المصنعة؛ لأنها غالباً ما تتكون من مركبات غير امنة.

– عدم استخدام العبوات البلاستيكية غير الآمنة

وذلك لأنها تتسبب في الإصابة بمختلف أنواع السرطانات، حيث تحتوي على مادة الفثالات الخطيرة، كما لا يجب تسخين أي أطعمة في حاويات بلاستيكية أو شرب الماء من زجاجات بلاستيك لا يصلح استخدامها سوى لمرة واحدة.

– وضع حد لاستخدام الأجهزة الإلكترونية

حيث تسبب الأجهزة الإلكترونية ضرر كبير على صحة الخلايا في الجسم، كما أن الضوء الأزرق الصادر من هذه الأجهزة سوف يعطل إنتاج ” الميلاتونين ” ليلاً، والذي يساعد في تنظيم هرمون الإستروجين.

وبناءً على ذلك يجب إبقاء هذه الأجهزة بعيداً أثناء النوم، وعدم الجلوس أمامها لفترات طويلة.

– العناية بالثديين

مثل أي منطقة بالجسم، يحتاج الثدي إلى عناية خاصة، ويكون ذلك من خلال بعض الأمور، وتشمل ” التدليك اليومي ويمكن استخدام زيوت طبيعية مثل زيت الجوجوبا أو زيت جوز الهند لمزيد من الفائدة ” .

– الفحص الدوري

من الأمور الأساسية التي تساعد في وقاية الثدي من الأورام الخبيثة هو اجراء الفحوصات الدورية، ليس لاكتشاف أي خلايا سرطانية فحسب، بل للتأكد من عدم وجود أي مشكلة أخرى بالثدي.