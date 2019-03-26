أحلام ترد على الانتقادات التي تعرضت لها بسبب ارتدائها فستان نادين نجيم
أطلت الفنانة أحلام منذ أيام خلال حفلها في الرياض، بفستان سبق وأن أرتدته ملكة جمال لبنان السابقة والممثلة نادين نسيب نسيب نجيم عام 2018 ، وهو الأمر الذي عرضها لبعض الانتقادات من المتابعين.
وعن ذلك، قالت ” أحلام ” عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” : ” الفساتين لا تصنع نجوم وأتشرف ألبس نفس فستان الجميلة نادين نجيم، وبعد ما شفت الفستان عليها انبسطت أكثر ” .
وأضافت: ” يكفي أن ذوقي نفس ذوق ملكة جمال لبنان، واللي أنا من عشاق جمالها وفنها وأصبحت من الأوائل ” .
وفيما يتعلق بالانتقادات التي وُجهت لها بشأن الفستان، قالت: ” كنت أتمنى تباركون لي بالنجاح بدل الكلام عن فستاني، الإعلام يجب أن يتطرق للمفيد ” .
ومن جانبها ردت ” نجيم ” على تغريدة ” أحلام ” قائلة: ” أنتي قمر شو ما لبستي، وإحنا نلبس اللي يعجبنا، وأنتي نجمة على طول، وأنا بحبك ” .
نهارالسلام[ عدد التعليقات: 956 ] نشر منذ 10 دقائق
لاجديد ولاغرابه
انا اللي سمعته ان كثير من الفنانات بيتبادلوا