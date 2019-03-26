أحلام ترد على الانتقادات التي تعرضت لها بسبب ارتدائها فستان نادين نجيم

أبوظبي(صدى):

أطلت الفنانة أحلام منذ أيام خلال حفلها في الرياض، بفستان سبق وأن أرتدته ملكة جمال لبنان السابقة والممثلة نادين نسيب نسيب نجيم عام 2018 ، وهو الأمر الذي عرضها لبعض الانتقادات من المتابعين.

وعن ذلك، قالت ” أحلام ” عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” : ” الفساتين لا تصنع نجوم وأتشرف ألبس نفس فستان الجميلة نادين نجيم، وبعد ما شفت الفستان عليها انبسطت أكثر ” .

وأضافت: ” يكفي أن ذوقي نفس ذوق ملكة جمال لبنان، واللي أنا من عشاق جمالها وفنها وأصبحت من الأوائل ” .

وفيما يتعلق بالانتقادات التي وُجهت لها بشأن الفستان، قالت: ” كنت أتمنى تباركون لي بالنجاح بدل الكلام عن فستاني، الإعلام يجب أن يتطرق للمفيد ” .

ومن جانبها ردت ” نجيم ” على تغريدة ” أحلام ” قائلة: ” أنتي قمر شو ما لبستي، وإحنا نلبس اللي يعجبنا، وأنتي نجمة على طول، وأنا بحبك ” .