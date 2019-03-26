على صوت أغنية شهيرة.. امرأة تنجب 6 توائم في 9 دقائق

واشنطن(صدى):

شهدت إحدى المستشفيات الأمريكية عملية ولادة نادرة ، إذ انجبت عدد من التوائم في أقل من 10 دقائق وسط ذهول الفريق الطبي الذي أبدى دهشته للواقعة .

ووفقاً لصحيفة Journal de Montreal فقد كان الفريق الطبي يستمع لأغنية “ستايشن تو ستايشن” الشهيرة والتي تصل مدتها لعشر دقائق فقط بينما وضعت الأم الطفل السادس قبل انتهاء الأغنية .

وتداول رواد التواصل الإجتماعي صورة للأم محاطة بالفريق الطبي بعد أن انجبت 4 أولاد وبنتين أسمهتهما ” زينا وزوريال ، بينما لم تكشف بعد أن اسماء الأولاد .

وعلق الطبيب سيمشوفيتز على الصورة قائلاً : هل تعرفون أن فرصة إنجاب 6 توائم تشكل واحداً على 4.7 مليار؟ لقد حظينا بشرف استقبال 4 صبية وفتاتين مع ثيلما في وقت مبكر من هذا الصباح .

الجدير بالذكر أن مواطنة أمريكية أخرى ، تدعى كورتني وولدروب أنجبت بدورها 6 توائم منذ أشهر خلال 4 دقائق فقط .