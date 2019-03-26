مدة غياب رونالدو عن الملاعب

نواف السالم(صدى):

أوضح اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، اليوم الثلاثاء، أنه لن يغيب عن الملاعب أكثر من أسبوعين، بعد إصابته في مباراة منتخب بلاده أمام صربيا أمس الاثنين، في تصفيات يورو 2020؛ لافتًا إلى إنه لا يشعر بالقلق بسبب الإصابة.

وقال رونالدو: ” أعرف جسدي جيداً سأغيب لمدة أسبوع واحد أو أسبوعين على أقصى تقدير، وأعود بعدها للمباريات ” ، وبذلك سيلحق بمباراتي يوفنتوس الإيطالي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام أياكس الهولندي، وسيغيب عن 3 مباريات في الدوري الإيطالي أمام إمبولي، كالياري، وميلان.