مقتل 4 إرهابيين بعملية أمنية جنوب غرب باكستان

إسلام آباد(صدى):

لقي أربعة إرهابيين مصرعهم خلال عملية أمنية نفذتها قوات الأمن الباكستانية اليوم، في منطقة لورالائي بإقليم بلوشستان، جنوب غرب باكستان.

وأوضح مسؤول الشرطة بالمنطقة عطاء الرحمن، أن قوات الأمن داهمت موقعًا سريًا لخلية إرهابية متورطة في تنفيذ سلسلة من الهجمات على قوات الأمن، حيث جرى تبادل إطلاق النار بين الطرفين.

وأضاف، أن أربعة إرهابيين كانوا بذلك الموقع، وأنهم أقدموا على الانتحار بتفجير سترة ناسفة كانت بحوزتهم، خشية التعرض للاعتقال، مشيرًا إلى أن أربعة من رجال الأمن تعرضوا لإصابات خلال العملية. وبيّن أن العملية نفذتها فرقة مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة، بالتعاون مع وحدة من القوات شبه العسكرية في ضوء معلومات استخباراتية.