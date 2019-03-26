” تعليم صبيا ” : حادث معلمات الداير عرضي ولا يوجد إصابات

حامد العمري(صدى):

أوضح المتحدث الرسمي بتعليم صبيا إبراهيم بن أحمد الحازمي : أن الإدارة قد تابعت بعد ظهر أمس الاثنين، الحادث العرضي لاحتراق إحدى السيارات التي كانت تقل مجموعة من المعلمات وذلك أثناء عودتهن من محافظة الدائر بعد انتهاء اليوم الدراسي.

وقد أكد “الحازمي” عدم وقوع أي إصابات نتيجة الحادث العرضي الذي تعرضت له مركبتهن، مشيراً إلى أن مدير تعليم صبيا ضيف الله بن علي الحازمي قد اطمأن في حينه على صحة المعلمات وقائد المركبة التي تقلهن، موجهاً مكتب تعليم الداير بتقديم الخدمات اللازمة.

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