منتخب إنجلترا يتعرض لهتافات عنصرية في الجبل الأسود

ماجد محمد(صدى):

فاز منتخب إنجلترا على الجبل الأسوج بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد، في تصفيات بطولة أوروبا لكرة القدم 2020، لتنطلق هتافات عنصرية ضد لاعبي المنتخب الإنجليزي وانتشرت دعوات لغلق الإستاد.

وانطلقت الإهانات العنصرية ضد المدافع داني روز لهتافات تشبه القردة، كما استهدف رحيم ستيرلينغ الذي سجل الهدف الخامس لإنجلترا؛ حيث دعا اللاعب الأخير إلى إيقاف جماهير الجبل الأسود عن حضور المباريات.

ومن جانبه، أوضح مدرب إنجلترا غاريث ساوثغيت، إنه سيبلغ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بهذه الوقائع: ” سمعت بالتأكيد الإهانات الموجهة إلى داني روز عندما حصل على إنذار قرب نهاية المباراة ” ؛ مضيفًا: ” لا يوجد شك لدي في حدوث ذلك، وسأبلغ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، إنه أمر غير مقبول ” .

وأكد ساوثغيت أن الفرصة لم تسنح له للحديث إلى ستيرلينغ، الذي رد على الإهانات العنصرية بوضع يديه على أذنيه أمام مجموعة من مشجعي الجبل الأسود عندما سجل الهدف الخامس قرب النهاية؛ فيما قال اللاعب: ” لم أسمع الهتافات العنصرية بنفسي، لكن داني روز أوضح وأبلغني بما فعلته الجماهير، لذا أردت أن أظهر لهم أنهم بحاجة لأكثر من ذلك لإيقافنا ” .