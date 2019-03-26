غرامة مالية ضد المدخنين في جامعة أم القرى

نايف السالم(صدى):

تبدأ جامعة أم القرى، بشكل فعلي في الثاني من شهر شعبان المقبل؛ من تطبيق عقوبة ضد المدخنين بالجامعة؛ حيث تنتظر المخالفين غرامةٌ مالية قدرها 200 ريال، يتم رصدها عن طريق ” تطبيق ” مرتبط بشكل مباشر مع وزارة الداخلية.

وأوضحت الجامعة، أنه سيتم تركيب اللوحات التحذيرية في الممرات والأماكن الرئيسية بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ، خلال الأيام القليلة المقبلة؛ حيث سيشمل المنع الجامعة في مقرها الرئيسي بالعابدية، وشطر الطالبات، إلى جانب فروع الجامعة في محافظات منطقة مكة المكرمة.

ومن الجدير بالذكر، أن رئيس لجنة مكافحة التدخين والمخدرات بجامعة أم القرى الدكتور مشعل بن عواض السلمي، كان قد أكد أن منع التدخين في الحرم الجامعي جاء وفقًا لنظام مكافحة التدخين الذي ينص على منع التدخين في الأماكن التعليمية وغيرها مما هو منصوص عليه في النظام، إلى جانب حرص جامعة أم القرى على منسوبيها وطلابها والاهتمام بصحتهم.