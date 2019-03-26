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بالفيديو.. أنغام وزوجها يظهران أمام الجمهور لأول مرة ويحتفلان بزواجهما

بالفيديو.. أنغام وزوجها يظهران أمام الجمهور لأول مرة ويحتفلان بزواجهما
القاهرة(صدى):

ظهرت المطربة أنغام مع زوجها الموزع الموسيقي أحمد ابراهيم لأول مرة بعد زواجهما في برنامج ” تؤام روحي ” للإعلامي نيشان المقرر عرضه في رمضان 2019 .

واحتفل الزوجين أمام الجمهور بزيجتهما التي طالما أثارت الجدل ، حيث ظهرا وهما يقطعات التورتة وسط احتفاء وصراخ الجمهور .

كما وجها رسالة للجمهور ، وقد أكدا على أهمية الحب ، وقالت أنغام للجمهور : بقول للناس يحبوا الحياة ويفرحوا ولو الحب جه لحد عندهم يفتحوا الباب .

وعلق نيشان على مقطع الفيديو قائلاً : مع النجمة أنغام وزوجها الموزع الموسيقي أحمد ابراهيم في أوّل لقاء تلفزيوني بعد زواجهما، صوّرنا الحلقة الأخيرة من #توأم_روحي ليلة أمس، وهذه رسالة أنغام. جزيل الشكر لكميل طانيوس، طوني سمعان، جان نخول، واستوديو فيزيون .

وكانت زيجة الثنائي قد أثارت جدل كبير حيث تعد أنغام الزوجة الثانية للموزع الموسيقي أحمد إبراهيم ، بينما كشفت زوجته الأولى أنها لم تنفصل عنه وعرفت بالخبر من خلال الصحافة مثل الجميع، وعلى إثره أقامت دعوى طلاق للضرر .


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