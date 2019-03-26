دراسة : نصف بصلة يوميا يحارب أخطر مرض في العالم

بكين(صدى):

كشفت دراسة طبية حديثة أن تناول 44 جم من البصل ما يعادل “نصف بصلة ” أو الثوم يومياً يحمي الإنسان من الإصابة بسرطان الأمعاء .

وأكدت دراسة جامعة الطب الصينية التي شملت 1666 رجل وإمرأة ، ممن داوموا على تناول هذه الكمية أنهم أقل عرضة للإصابة بهذا المرض القاتل بنسبة 79 % ، وفقاً لصحيفاً ذا صن البريطانية .

وقال معد التقرير، الدكتور زي لي، من المستشفى الأول في جامعة الطب الصينية: يبدو أنه كلما زادت كمية استهلاك البصل والثوم، باتت الحماية من السرطان أفضل .

وأرجع الباحثون علاقة البصل بمكافحة المرض أنه يحتوي على مركبات نشطة بيلوجياً ، إلا أنها فائدته تقل مع الطهي .

وأكد الباحثون على ضرورة تركيز الناس على نظامهم الغذائي ككل، عندما يتعلق الأمر بالحمية والوقاية من السرطان .