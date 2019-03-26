توقعات باستمرار تدفق الكتلة الباردة على معظم المناطق

عادل الحربي(صدى):

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار على أجزاء من جنوب منطقة ” الرياض والشرقية وعسير ونجران ” ؛ مشيرًا لوجود انخفاضًا تدريجيًّا على معظم المناطق بواقع من خمس إلى تسع درجات مئوية.

وقال ” الحصيني ” أن الكتلة الباردة على الشمالية وتبوك والجوف وحائل، متوقع تعمقها بنواحي باقي المناطق مع رياح مثيرة للغبار.

وفي ذات السياق، نبه خبير الأرصاد الجوية حسن كراني، من استمرار تدفق الكتلة الربيعية الشتوية الباردة على ” الشمال والغرب، والعاصمة الرياض ” وما حولها.

وأضاف ” كراني ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” تدفق تلك الكتلة على الشرق يبدأ مع نهاية اليوم والغد.. ويمتد التأثير جنوبًا بصحبة رحيل التراكمي NE مع فرصة هطول الأمطار على الشرق ودول الخليج أثناء الرحيل ” .