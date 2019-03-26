جاستن بيبر يتوقف عن الغناء بسبب الاكتئاب

أوتاوا(صدى):

أكد المغني الشهير جاستن بيبر، اليوم الثلاثاء، عن معاناته من الاكتئاب الشديد، لذلك سيتوقف عن الغناء لفترة مؤقتة حتى يعالج مشاكله النفسية؛ معترفًا بأن جمهور كان على حق عندما انتقده لظهوره في جولاته الموسيقية الأخيرة بصورة ” غير مبهجة ” .

وأكد ” بيبر ” أن الجمهور محق أيضًا في جانب عدم قدرته من الناحية الشعورية تقديم عرض غنائي حيوي خلال جولته العالمية الثالثة بين 2016 و 2017: ” لقد كنت أبحث وأتعلم عن طريقة التجربة والخطأ مثلما يفعل معظمنا، وأنا الآن أركز على إصلاح بعض من المشاكل العميقة داخلي التي أعاني منها، حتى لا أصاب بالانهيار وأتمكن من الحفاظ على زواجي وأكون الأب الذي أرغب فيه ” .

واعتذر النجم الشهير لجمهوره ووعدهم بتقديم ألبوم مختلف بعد عودته، لافتًا إلى أنه بالرغم من أهمية الموسيقى والغناء بالنسبة له، إلا أن عائلته وصحته تعتبران الأولوية الأولى في حياته.