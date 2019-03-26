إزالة 50% من عشوائيات منطقة مكة المكرمة

مكة المكرمة(صدى):

نجحت أمانة العاصمة المقدسة في إزالة 30 منطقة عشوائية من إجمالي 60 منطقة ، وذلك ضمن مشروع تطوير المناطق العشوائية .

جاء ذلك على لسان خالد فدا وكيل الأمانة خلال منتدى منطقة مكة المكرمة الإقتصادي ، حيث أشار إلى نجاح عدة نماذج لتطوير العشوائيات منها منطقة جبل عمر على مساحة 230ألف متر ، ومشروع طريق الملك عبد العزيز بطول 4 كلم بين محطة قطار الحرمين إلى الدائري والذي يخترق 7 مناطق عشوائية .

وأشار وكيل الأمانة أن منطقة مكة المكرمة هي الأكثر نمو في عدد السكان ومخطط تطويرها تم اعداده منذ 7 سنوات إلا أن رقعة الإتساع أدت إلى زيادة المخططات السكنية إلى 450 مخطط .

كما أكد مستشار أمين مكة المكرمة الدكتور عبد القادر أمير أن العمل جاري على تطوير اللوائح التنفيذية حيث مر عليها أكثر من 12 عام ، بهدف تطوير العشوائيات ومناطق ومناطق البناء .