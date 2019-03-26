أسعار الذهب تهبط مع صعود الأسهم وعوائد السندات

وكالات(صدى):

تراجع الذهب اليوم الثلاثاء بعد أن سجل أعلى مستوياته في شهر خلال الجلسة السابقة، حيث نال تعاف طفيف في أسواق الأسهم وعوائد أدوات الخزانة الأمريكية من جاذبية المعدن النفيس كملاذ آمن.

وفي الساعة 0816 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.3 بالمئة إلى 1317.46 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن لامس ذروته منذ 28 فبراير شباط عند 1324.33 دولار في الجلسة السابقة.

ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.4 بالمئة إلى 1317.10 دولار للأوقية.وقال جون شارما الاقتصادي في بنك استراليا الوطني “رغم تنامي المخاوف، فلسنا متأكدين تماما أن ركودا سيقع لأن انعكاس منحنى العائد ينبغي أن يستمر لربع سنة كامل وليس ليوم أو يومين.