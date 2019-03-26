” المطلق ” يؤكد على أهمية الاهتمام بقضايا الشباب والتواصل معهم

أبها(صدى):

أكد معالي المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق أهمية الاهتمام بقضايا الشباب المعاصرة والتواصل معهم من قبل أهل العلم والمختصين حول جميع القضايا الفكرية والاجتماعية.

جاء ذلك خلال زيارة الشيخ المطلق اليوم لجامعة الملك خالد بأبها، وذلك في إطار برنامج ” زيارة عالم ” الذي تنظمه وحدة التوعية الفكرية بالجامعة بالشراكة مع الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء.

وبدأت الزيارة بلقاء الشيخ الدكتور عبدالله المطلق مع منسوبي الجامعة، بحضور معالي مدير الجامعة الدكتور فالح السلمي وعدد من الوكلاء والعمداء وأعضاء هيئة التدريس والموظفين، حيث قدم المطلق عددًا من النصائح التوعوية حول المنهج الشرعي في التعامل مع النوازل والفتن، مؤكدًا على وجوب الاهتمام بالشباب وطرق التعامل معهم، كما أجاب على تساؤلات عدد من طلاب المنح من مختلف الجنسيات في الجامعة خلال لقائه بهم، مشيراً إلى أهمية الاهتمام بهذه الفئة من أجل نقل صورة حسنة وإيجابية عن الدين الإسلامي.