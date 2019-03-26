بالفيديو.. قصيدة ردع صوتية لمواطنة تثير الجدل بوسائل التواصل

سارة عيسى(صدى):

أثارت مواطنة تدعى ” أم هاني ” جدلًا واسعًا لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تسجيلها مقطعًا صوتيًا ترد في ثناياه بقصيدة نبطية على طلب زوجها الذي أبدى شوقه لها ورغبته بالتصالح معها .

وتفصيلًا قام الزوج ” أبو هاني ” بإرسال صورة لهدية عينية عبارة عن طقم ذهب ثمين عبر تطبيق الواتس آب لزوجته وبها قصاصة ورقة يستعطفها بها كي تقبل العودة له، كتب في مطلعها ” هديه إلى أم هاني زوجتي ورفيقة دربي ومسيرة حياتي , تستاهلي من الحلي أثمنه ومن الزين اجمله…. فلك مني وافر التقدير والاحترام … أبو هاني ” .

وجاء رد الزوجة على الطلب بمقطع صوتي عبارة عن منظومة شعريه قوية، توضح من خلالها أن لن تقبل أي مساعي صلح لصدع الخلاف، بوصف مؤثر وعميق أثار أعجاب الكثير، كونها وصفت بداية حياتها الزوجية بأنها اختارت هذا الرجل دون عن كل البشر، وكانت مخلصة في حبها له إلا أنه أرتكب في حقها خطأ لم يكن ليغتفر .