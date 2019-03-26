طائرة سنغافورية تهبط اضطراريا بعد تهديد بوجود قنبلة

سنغافورة (صدى):

هبطت طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية السنغافورية، تحمل على متنها 263 راكبًا، اضطراريا في مطار شانغي الدولي اليوم، إثر إبلاغ الطيار بتهديد بوجود قنبلة.

وذكرت وسائل إعلام هندية، أن الرحلة ” إس كيو 423 ” أقلعت من مدينة مومباي الهندية، في وقت متأخر من الليلة الماضية، وتلقت شركة الطيران اتصالاً بعد وقت قصير من الإقلاع، أفاد بوجود قنبلة على متن الطائرة.

وأضافت، أنه تم مرافقة الطائرة بأمان إلى مطار شانغي بواسطة القوات الجوية السنغافورية، وهبطت بسلام صباح اليوم، بالتوقيت المحلي للبلاد.

ومن جهته، قال متحدث باسم شركة الخطوط الجوية السنغافورية: ” نحن نساعد السلطات في تحقيقاتها، ونأسف لعدم قدرتنا على تقديم المزيد من التفاصيل في الوقت الحالي ” .