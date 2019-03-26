بالصور.. قوة ” تيسلا ” تدفع الشركة لإلغاء خدمات الصيانة

واشنطن(صدى):

في خطوة غريبة من نوعها ، قررت تيسلا إلغاء الصيانة السنوية لسياراتها والتي من المفترض أن تتيحها كل 20.000 كم تقريباً ، مبررة ذلك بأن السيارة إعتمادية وقوة تجملها وأمانها كبيرة .

وأكدت الشركة أن ملاك السيارات الكهربائية لن يحتاجوا زيارة مراكز الخدمة بشكل متكرر لفحص سياراتهم ، وذلك بعد اختبار مختلف موديلاتها بعد قطع مليارات الكيلومترات .

وقالت الشركة أن هذا لا يعني أن السيارة لن تواجه أي من المشاكل ولكن يمكن استخدامها لفترات طويلة دون ظهور أي مشكلة .

وتنصح الشركة بالحفاظ على طول فترة حياة سياراتها بدلاً من خدمات الصيانة ، من خلال التأكد من توازن العجلات كل 16,000 إلى 19,000 كم، إلى جانب تغيير سوائل المكابح وفلتر هواء المقصورة كل عامين، باستثناء فلتر هواء HEPA الذي سيتم تغييره كل 3 أعوام، و فحص مكيف الهواء في موديل S كل عامين وفي موديل X كل 4 أعوام وفي موديل 3 كل 6 أعوام، مع الاستمرار في الصيانة السنوية فقط للسيارات المباعة في المناطق ذات الطقس شديد البرودة .