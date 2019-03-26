بالفيديو.. أسباب التعرض لصدمة كهربائية عند الاقتراب من الأجسام المعدنية

الرياض(صدى):

كشفت الشركة السعودية للكهرباء، أسباب حدوث الصدمة الكهربائية للكثيرين خاصةً أثناء اقترابهم من الأجسام المعدنية الموصولة بالكهرباء.

وأوضحت الشركة، أن ذلك يكون بسبب تلف أو سوء تصميم أو عدم وجود نظام للتأريض الوقائي، حيث إن التأريض يمنع ارتفاع الجهد الكهربائي لتلك الأجسام عند حدوث قصر دائرة بين الموصل الحامل للتيار والأرض.

وفي السياق نفسه، أشارت إلى أن التأريض غير الجيد يؤدي إلى حدوث صدمات كهربائية أثناء لمس الأجزاء المعدنية المحيطة بالتوصيلات عند القصر الكهربائي أو المرور بالقرب منها؛ وذلك لاختلاف الجهد على سطح الأرض، وهو ما يُعرف بـ” جهد الخطوة ” .