وثيقة تكشف راتب الملك سلمان وعدد من الأمراء من المؤسس قبل 82 عاما

نايف السالم(صدى):

عرض معرض ” الأرشيفات العربية .. تحديات وتطلعات ” وثيقة تاريخية تظهر رواتب بعض أبناء الملك المؤسِّس قبل 82 عاماً؛ جاء من بينهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز؛ حيث كان يتقاضى 100 ريال شهرياً.

وقسمت الوثيقة الرواتب إلى فئات تحصل على 100 ريال شهريا وهم الأمراء (سلطان بن عبدالعزيز، عبدالرحمن بن عبدالعزيز، تركي بن عبدالعزيز، نايف بن عبدالعزيز، والملك سلمان بن عبدالعزيز، ومساعد بن عبدالعزيز، وعبدالمحسن بن عبدالعزيز، وبدر بن عبدالعزيز، وفهد بن سعود بن عبدالعزيز، وفهد بن محمد بن عبدالعزيز، وبندر بن محمد بن عبدالعزيز)

فيما كان يُصرف للأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز راتب 400 ريال، والأمير عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز 300 ريال، ويُصرف للأمراء: عبدالله بن عبدالرحمن، وسعود بن عبدالرحمن ألف ريال، والأمير محمد بن عبدالرحمن ألفَي ريال، والأمير أحمد بن عبدالرحمن 600 ريال، والأمير مساعد بن عبدالرحمن 700 ريال.