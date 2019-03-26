بالفيديو.. مشهد إنساني يكشف تواضع أمير مكة أثناء كلمة الشيخ عبدالرحمن فقيه

محمد السعران(صدى):

افتتح أمير منطقة مكة، الأمير خالد الفيصل، السبت الماضي، أعمال الدورة الثانية لمنتدى منطقة مكة المكرمة الاقتصادي 2019، بحضور الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة الذي تنظمه إمارة المنطقة بالشراكة مع الغرف التجارية بجدة ومكة المكرمة والطائف خلال الفترة من 23 إلى 26 مارس 2019 وذلك في فندق هيلتون جبل عمر بمكة المكرمة.

وفي السياق نفسه، أظهر مقطع فيديو مشهدًا من المنتدى ضرب الأمير خالد الفيصل من خلاله أروع مثال للتواضع حينما أصر بنفسه على إمساك الميكرفون طوال إلقاء الشيخ عبدالرحمن فقيه كلمته عقب اختياره شخصية المنتدى.

ومن جانبه، أكد الشيخ عبدالرحمن فقيه، إن أمنيته إيجاد معرض للصناعات الإسلامية يعرض فيه الحجاج والمعتمرون معروضاتهم ووعده الأمير خالد الفيصل بذلك ضمن مشروع الفيصلية.