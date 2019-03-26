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للجنسين.. وظائف شاغرة في شركة تطوير التعليم القابضة

للجنسين.. وظائف شاغرة في شركة تطوير التعليم القابضة
فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة تطوير التعليم القابضة ” ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﺑﺎﻟﻜاﻣﻞ ﻟﺼﻨﺪوق اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﺎﻣﺔ”، عن توفر وظائف إدارية وصحية شاغرة للرجال والنساء، للعمل بالرياض وبريدة.

وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية المتاحة في الرياض: أخصائي عقود أول (Senior Contract Specialist): ومساعد معلم (Teacher Assistant):

وأضافت أن الوظائف الشاغرة في بريدة: أخصائي نفسي، وأخصائي علاج وظيفي، وأخصائي نطق وتخاطب، وأخصائي سمعيات؛ لافتة إلى أن التقديم يكون عبر الرابط الإلكتروني التالي:هنا


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