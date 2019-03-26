صور جديدة لطرازي ” X5 M وX6 M ” تبرز مميزات تصاميمهم

متابعة- أميرة خالد(صدى):

أبرزت بعض الصور مظهر سيارة ” BMW X5 M(F95) ” الحديدة، حيث تُعد المرة الأولى التي نتعرف فيها على سيارة الـ SUV بشكل واضح.

وأظهرت الصور الأولى الجيل القادم من ” X5 M ” ، والتي تم نشرها بواسطة أحد مستخدمي موقع ” انستجرام ” ، حيث قام بوضع صور توضح خارجية وداخلية طراز أزرق اللون والذي يبدو أنه تم تصويره في أحد خطوط تجميع BMW.

حيث تبدو كلاً من ” X5 M و X6 M ” أكثر عضلية وأكثر تفردًا بالمقارنة مع الطرازات الاخرى، إلا أن الإصدارات العادية من ” X6 ” الجديدة بالكامل لم تكشف عنها BMW حتى الآن.

وعن أبرز مميزات التصميم، فإنها تشمل ممتصات صدمات أكبر، ومآخذ هواء ضخمة في المقدمة ومشتت ضخم في الخلف، كما حصلت على العديد من لمسات السبائك باللون الأسود بما في ذلك الشارات ونظام العادم الرباعي.

وفيما يتعلق بمظهر السيارة من الداخل، فإن X5 M حصلت على مجموعة متنوعة من الأشياء الجيدة من قسم الأداء M، بما في ذلك عجلة قيادة مكسوة بالألكانتارا والعديد من القطع المصنوعة من ألياف الكربون، ومقاعد رياضية.

ومن المتوقع أن يحصل كلا السيارتين على ” محرك S63 والموجود في سيارة F90 M5 بقوة 592 حصان، وهو محرك V8 مزدوج التوربو سعة 4.4 لتر والذي يتصل بنفس ناقل الحركة الآلي ثماني السرعات.

كمل تحتوي على نظام M xDrive ذو الدفع الكلي، في حين أن نسختي Competition من X5 M وX6 M سيحصلان على نفس قوة موديل Competition M5، والتي تبلغ 617 حصان.

وستبدأ BMW إنتاج سيارة X5 M الجديدة كلياً في وقت لاحق من هذا العام في الولايات المتحدة؛ ليتم الكشف عنها رسمياً لأول مرة في 2020، في حين أن X6 M على الأرجح سيتم الكشف عنها عقب ذلك.