وائل كافوري يدعم برنامج كارلا حداد انتقاما من مايا دياب
أعلن الفنان اللبناني وائل كافوري، عن دعمه للممثلة والإعلامية كارلا حداد؛ وهو الأمر الذي فاجأ الجمهور؛ لأن ” وائل ” لم يعتد على دعمه العلني لأي برنامج.
حيث قام ” كافوري ” بوضع علامة إعجاب وأعاد نشر تغريدة لـ ” كارلا ” حول إعلان أولى حلقات برنامجها، لتردّ عليه الأخيرة: ” قديه أنا بحبك ” ، فبادلها الرد بوردة حمراء.
واعتبر المتابعون هذا الأمر صفعة قويّة وإنتقاماً من مايا دياب التي هاجمته منذ فترة في إحدى مقابلاتها؛ حيث يصادف برنامجها في نفس توقيت برنامج ” كارلا ” .
كان زمان[ عدد التعليقات: 3479 ] نشر منذ 40 دقيقة
فعلاً ياعم
عالم صايعة …
مسافر[ عدد التعليقات: 241 ] نشر منذ 29 دقيقة
مع انه متزوج
ومع انها متزوجة
الى انهم بادلوا بعض الطف العبارات علناً … لنهم شعب قلبه ابيض وشفاف ولا عنده شي يخبيه ومايدعي الشرف وهو بعيد عنه.