وائل كافوري يدعم برنامج كارلا حداد انتقاما من مايا دياب

بيروت(صدى):

أعلن الفنان اللبناني وائل كافوري، عن دعمه للممثلة والإعلامية كارلا حداد؛ وهو الأمر الذي فاجأ الجمهور؛ لأن ” وائل ” لم يعتد على دعمه العلني لأي برنامج.

حيث قام ” كافوري ” بوضع علامة إعجاب وأعاد نشر تغريدة لـ ” كارلا ” حول إعلان أولى حلقات برنامجها، لتردّ عليه الأخيرة: ” قديه أنا بحبك ” ، فبادلها الرد بوردة حمراء.

واعتبر المتابعون هذا الأمر صفعة قويّة وإنتقاماً من مايا دياب التي هاجمته منذ فترة في إحدى مقابلاتها؛ حيث يصادف برنامجها في نفس توقيت برنامج ” كارلا ” .