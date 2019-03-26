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وائل كافوري يدعم برنامج كارلا حداد انتقاما من مايا دياب

وائل كافوري يدعم برنامج كارلا حداد انتقاما من مايا دياب
بيروت(صدى):

أعلن الفنان اللبناني وائل كافوري، عن دعمه للممثلة والإعلامية كارلا حداد؛ وهو الأمر الذي فاجأ الجمهور؛ لأن ” وائل ” لم يعتد على دعمه العلني لأي برنامج.

حيث قام ” كافوري ” بوضع علامة إعجاب وأعاد نشر تغريدة لـ ” كارلا ” حول إعلان أولى حلقات برنامجها، لتردّ عليه الأخيرة: ” قديه أنا بحبك ” ، فبادلها الرد بوردة حمراء.

واعتبر المتابعون هذا الأمر صفعة قويّة وإنتقاماً من مايا دياب التي هاجمته منذ فترة في إحدى مقابلاتها؛ حيث يصادف برنامجها في نفس توقيت برنامج ” كارلا ” .


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 3479 ] نشر منذ 40 دقيقة

فعلاً ياعم
عالم صايعة …

[ عدد التعليقات: 241 ] نشر منذ 29 دقيقة

مع انه متزوج
ومع انها متزوجة

الى انهم بادلوا بعض الطف العبارات علناً … لنهم شعب قلبه ابيض وشفاف ولا عنده شي يخبيه ومايدعي الشرف وهو بعيد عنه.

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