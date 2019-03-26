  • الثلاثاء 26

    مارس

  1. الرئيسية
  2. مال واعمال
  3. الوليد بن طلال يعلن استحواذ ” أوبر ” على ” كريم ” بقيمة 3.1 مليار دولار

الوليد بن طلال يعلن استحواذ ” أوبر ” على ” كريم ” بقيمة 3.1 مليار دولار

الوليد بن طلال يعلن استحواذ ” أوبر ” على ” كريم ” بقيمة 3.1 مليار دولار
عادل الحربي(صدى):

أعلن الأمير الوليد بن طلال رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة عن استحواذ شركة ” أوبر ” على ” كريم ” في صفقة بقيمة 3.1 مليار دولار.


الوسوم:, ,

2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 3479 ] نشر منذ 43 دقيقة

كيف الحال ..

[ عدد التعليقات: 706 ] نشر منذ 25 دقيقة

وش اخباربرج جدة ياسمو الامير الوليد بن طلال دبي بدأو في انشاء البرج الثاني وبرج جدة تاخر كثير عن انتهائه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *