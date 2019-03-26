نشر : منذ 1 ساعة 6٬273 2 مال واعمال الوليد بن طلال يعلن استحواذ ” أوبر ” على ” كريم ” بقيمة 3.1 مليار دولار عادل الحربي(صدى): أعلن الأمير الوليد بن طلال رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة عن استحواذ شركة ” أوبر ” على ” كريم ” في صفقة بقيمة 3.1 مليار دولار. الوسوم:اوبر, صباح_الثلاثاء, كريم
كان زمان[ عدد التعليقات: 3479 ] نشر منذ 43 دقيقة
كيف الحال ..
ابو سلطان[ عدد التعليقات: 706 ] نشر منذ 25 دقيقة
وش اخباربرج جدة ياسمو الامير الوليد بن طلال دبي بدأو في انشاء البرج الثاني وبرج جدة تاخر كثير عن انتهائه