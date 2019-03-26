العمر المناسب لبدء استخدام كريمات مكافحة التجاعيد

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تؤدي الكثير من العوامل البيئية والفسيولوجية والنفسية، إلى ظهور التجاعيد في البشرة؛ لذلك أكدت سوزانا ديتلفس، خبيرة مستحضرات التجميل بمدينة هامبورغ الألمانية، أنه يجب على السيدات استعمال كريمات مكافحة التجاعيد.

وأوضحت ” سوزانا” أنه يجب استخدامها بدءا من سن الـ25 أو سن الـ30 على أقصى تقدير، لافتة إلى أن الوقت الذي ينبغي فيه استعمال كريمات مكافحة التجاعيد يعتمد أيضا على حالة البشرة ونوعها.

وأشارت الخبيرة الألمانية أنه يمكن للرجال البدء في استعمال

كريمات مكافحة التجاعيد في وقت لاحق، حيث تظهر أعراض الشيخوخة على الرجال بشكل متأخر، إلا أن التجاعيد تظهر لديهم بشكل أعمق.

وأكدت أنه لذلك فيمكن للرجال استعمال كريمات مكافحة التجاعيد من سن الـ30 إلى الـ35؛ ناصحة بإجراء تقشير البشرة بصورة منتظمة، حتى تبدو البشرة أصغر سنا، بالإضافة إلى إمكانية توغل مستحضرات مكافحة التجاعيد التي يتم استعمالها بصورة أفضل.