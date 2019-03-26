عامل نظافة آسيوي ينفرد بطفل ويتحرش به

أبوظبي(صدى):

قررت النيابة العامة في دبي ،إحالة عامل نظافة آسيوي الجنسية، إلى محكمة الجنايات، بتهمة التحرش بطفل في الشارع.

وكان الطفل المجني عليه ذو الـ 11 عامًا، يلعب في أحد الأزقة القريبة من سكنه، فحضر إليه المتهم يستقل دراجة هوائية، وألقى عليه التحية، وسأله عن حاله، ثم اقترب منه أكثر، وسأله عن اسمه ومدرسته، وما إذا كان والداه يعملان، وأين يسكن، ثم سأله عما إذا كان هناك أحد في منزله الآن، فكذب عليه، وأخبره بأن والديه غير موجودين، فعرض عليه المتهم مرافقته إلى المنزل.

ولم يكن يعلم نواياه السيئة، واقترب منه المتهم أكثر، ثم تحرش به، وتمادى في التحرش حتى شعر الطفل بالخوف، ودفعه وفر هارباً تجاه البناية، ثم توجه سريعاً إلى شقته، وأخبر والدته بما حدث وهو يبكي.

وبمواجهة الأم للجاني نفى ذلك، وأبدى نوعاً من اللامبالاة حين أخبرته بأنها ستبلغ الشرطة، وفوجئت به يفر هارباً.

وعثرت الجهات الأمنية على الجاني ،وبعد مواجهته بالكاميرات اعترف طواعية بجريمته، مشيراً إلى أنه استغل وجود الطفل بمفرده وتحرش به.