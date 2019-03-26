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  3. السجن 4 سنوات لمواطنة تسببت في حرق 6 أفراد من أسرتها بـ ” الأسيد “

السجن 4 سنوات لمواطنة تسببت في حرق 6 أفراد من أسرتها بـ ” الأسيد “

السجن 4 سنوات لمواطنة تسببت في حرق 6 أفراد من أسرتها بـ ” الأسيد “
نايف السالم(صدى):

رفضت محكمة الاستئناف بمكة المكرمة ،حكم المحكمة الجزائية بسجن مواطنة حرضت مقيما على حرق شقيقها بماء النار، عامين و4 أعوام لمنفذ الجريمة.

واعتبرت المحكمة قرار الجزائية خفيفا، مطالبة بتغليظ عقوبة الفتاة المحرضة والفاعل.

واستجابت محكمة جدة لطلب الاستئناف بإعادة النظر في العقوبة وقررت سجن المنفذ 8 سنوات والفتاة المحرضة 4 سنوات.

وكانت الدائرة القضائية بالاستئناف اعتبرت أن سكب ماء النار على وجوه أسرة كاملة وإحراقها جريمة من أبشع الجرائم، موصية بإعادة القضية إلى النيابة مجددا للمطالبة بقتل المتهمين تعزيرا في حال ثبوت القصد.

يذكر أنه نتج عن الواقعة إصابة أسرة من 6 أفراد ،بتشوهات متعمدة.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1784 ] نشر منذ 1 ساعة

لاحول ولا قوة الا بالله تستيعبن باجنبي ضد اهلها ياليت يشددوا العقوبه عليهما

[ عدد التعليقات: 3477 ] نشر منذ 1 ساعة

الحرمه غير سويه ..

[ عدد التعليقات: 4707 ] نشر منذ 24 دقيقة

لاحول ولا قوة إلا بالله

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