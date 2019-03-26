جملة ” أهلك ما عرفوا يربونك ” تعرض 3 خليجيين للمحاكمة

أبوظبي(صدى):

مثل ثلاثة خليجيين أمام محكمة الجنح في رأس الخيمة بالإمارات، بتهمة السب والاعتداء المتبادل على بعضهم البعض أثناء ممارسة هواية الصيد.

وقال المتهم الأول إن المتهم الثالث مزق ملابسه، واعتدى عليه، وسبه، نتيجة وقوع خلافات بينهما.

وجاء في لائحة الاتهام أن المتهم الأول اعتدى بالضرب على المتهم الثالث، وأن تقرير الطب الشرعي أثبت تعرضه للاعتداء والضرب، حيث أنكر المتهم الأول الاتهامات المسندة إليه، وأفاد بأن المتهم الثالث اعتدى عليه بالضرب مرتين، وأنه دافع عن نفسه، وأنكر اعتداءه على السلامة الجسدية للمتهم الثالث أو سبه.

من جهته، أنكر المتهم الثالث ما نسب إليه، وذكر أنه حاول تثبيت المتهم الأول لمنعه من الاعتداء عليه، وأثناء ذلك تمزقت ملابس المتهم الأول، وأفاد بأنه قال له : ” لا تضغط على عمرك حتى لا يطقطق عرق ” .

بينما أنكر المتهم الثاني الاتهامات المسندة إليه، وأفاد بأنه لم يسب المتهم الثالث، وأنه كان بعيداً عن قارب المتهم بأكثر من 50 متراً داخل البحر، وأنه قام بالدفاع عن نفسه بعد تعرضه للهجوم من قبل المتهم الثالث، مشيراً إلى أن المتهم الثالث سبه وقاله له ” أهلك ما عرفوا يربونك ” .

وعرضت المحكمة على المتهمين الصلح فيما بينهما، بعد الاستماع لأقوالهم، حيث وافق المتهمون على التصالح والتنازل عن القضية تقديراً لجهود المحكمة.