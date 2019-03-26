بالفيديو.. سلمان خان للهنود في المملكة: ” احترموا هذا المكان “

أميرة خالد(صدى):

أعرب النجم الهندي الشهير سلمان خان، عن حبه الشديد للمملكة ،قائلا لأبناء بلاده: ” السعودية جميلة وبما أنكم لم تحصلوا على وظائف في الهند وجئتم إلى هنا لتعملوا وترسلوا المال لعوائلكم فاحترموا هذا المكان ” .

جاء ذلك خلال تواجد سلمان خان، أمس الأحد، بالظهران، للمشاركة فى فعالیات مهرجان أفلام السعودية بمركز الملك عبدالعزيز ” إثراء ” .

ولاقى الفنان الهندي استقبالا جماهيريًا، كما استقبله الجمهور استقبالا حافلا فى المطار، وفي مركز إثراء.

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