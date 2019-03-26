تفاصيل العثور على جثة أديبة مصرية مكبلة اليدين

القاهرة(صدى):

عثرت الأجهزة الأمنية في مصر على جثة الأديبة ” نفيسة قنديل ” مكبلة اليدين وغارقة في دمائها، بمنزلها ،قبل أيام.

وألقت الأجهزة الأمنية ،مساء أمس الاثنين، القبض على قاتل الأديبة المصرية، وهي أرملة الشاعر الشهير الراحل محمد عفيفي مطر.

وأوضح المتهم في اعترافاته أنه يعمل نجاراً وله قرابة بالأسرة، وكان يمر بضائقة مالية، وقرر سرقة منزل الأديبة الراحلة لعلمه أنها تقيم بمفردها بعد وفاة زوجها، مستغلًا خبرته كنجار، في فتح باب المنزل لسرقته.

وأشار إلى أنه خلال قيامه بالسرقة، استيقظت الأديبة الراحلة، فباغتها بضربها بآلة حادة على رأسها خشية افتضاح أمره، لتلقى مصرعها على الفور.

ولفت إلى أنه قام بعد تأكده من وفاة الأديبة بوضع الجثة على مقعد كانت تعتاد الجلوس عليه في صالة المنزل، وسرق من المنزل 4 آلاف جنيه، وفر هارباً.

يذكر أن جيران الأديبة كانوا قد سمعوا صرخات استغاثة صادرة من منزل الراحلة، وفور وصولهم للمنزل فوجئوا بها جالسة على مقعدها جثة هامدة.