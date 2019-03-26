تصفيات يورو 2020..فوز لفرنسا وتعثر جديد للبرتغال

ماجد محمد(صدى):

أمطر منتخب إنجلترا شباك مضيفه المونتينغري بخماسية مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمعهما في ثاني جولات المجموعة الأولى بالتصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأوروبية لكرة القدم يورو 2020.

بينما خيم التعادل الإيجابي على مواجهة منتخب كوسوفو ونظيره البلغاري بهدف لكل طرف.

وبهاتين النتيجتين، يواصل رجال المدرب غاريث ساوثغيت هيمنتهم على الصدارة بالعلامة الكاملة 6 نقاط، بينما بات رصيد بلغاريا نقطتين في الوصافة، ونطقة لكل من كوسوفو ومونتينغرو، بينما تتذيل التشيك قاع الترتيب دون نقاط، من مباراة واحدة.

وواصل منتخب البرتغال، سجله الضعيف في بداية مشواره بالتصفيات المؤهلة ليورو 2020، بتعادل جديد أمام ضيفه الصربي، بهدف لكل فريق، اليوم الإثنين، بالمباراة التي جمعتهما بملعب النور في لشبونة، في الجولة الثانية من التصفيات.

وحقق منتخب فرنسا فوزه الثاني على التوالي في تصفيات يورو 2020، وتغلب على ضيفه منتخب ايسلندا 4 /0 .

وفي باقي مباريات المجموعة فاز منتخب تركيا على ضيفه مولدوفا 4 /صفر والبانيا على مضيفتها اندورا 3 /0.

ويتصدر منتخب فرنسا ترتيب المجموعة الثامنة برصيد ست نقاط بفارق الأهداف عن منتخب تركيا الوصيف وتحل البانيا في المركز الثالث بثلاث نقاط بفارق الأهداف عن ايسلندا وتحل اندورا ومولدوفا في المركزين الخامس والسادس بلا رصيد من النقاط.