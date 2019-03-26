اعتقال محامي الممثلة الإباحية ضد ترامب

واشنطن(صدى):

ألقت السلطات الأمريكية، القبض على مايكل افيناتي، محامي الممثلة الإباحية ستورمي دانيلز، ضد دونالد ترامب، بتهمة قيامه بممارسات مالية مشبوهة.

وبحسب بلاغ للنائب الفدرالي، فمايكل افيناتي متهم باستخدام أموال أحد موكليه لأغراضه الشخصية، ودفع ديون خاصة بمكتبه وبالمقهى الذي يملكه.

كما تتهمه بالحصول على قروض من البنوك بعد تقديم وثائق ضريبية مزورة، خصوصا انه لم يدفع أبدا الضريبة على الدخل عن السنوات 2012 و 2013 حسب المسؤول القضائي.

ويعرف ” افيناتي ” بتصريحاته ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وعزمه الترشح للانتخابات الرئاسية في عام 2020، ثم تراجعه عن قراره.