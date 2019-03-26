سيدة تعاون زوجها على قتل طفلها لبكائه أثناء علاقتهما الخاصة!

القاهرة(صدى):

في واقعة مروعة، تجردت أم مصرية، من الإنسانية، وأقدمت على معاونة زوجها العرفي، في قتل طفلها من زوجها الأول.

وشاركت الأم ” المجرمة ” في إخفاء الجريمة، بقيامهما بوضع جثة طفلها في وعاء بلاستيكي، ثم إلقائه في مياه نهر النيل.

وكانت معلومات قد وردت لرجال الأمن، تفيد بتغيب طفل لم يتجاوز عمره عامين عن والدته منذ أيام، دون أن تحرك الأم ساكنًا، مستغلة عدم معرفة الجيران، بأي شيء عنها.

وبالفحص والتحريات، تبين أن والدة الطفل، متزوجة عرفيًا من شاب منذ أشهر، وكان يقيم معها ومع طفلها من زوجها الأول، إلا أنه اختفى فجأة، ليتم تشكيل فريق من البحث الجنائي للوقوف على حقيقة الأمر.

وباستدعاء الأم اعترفت بقتل طفلها، وإلقاء جثته في مياه النيل داخل وعاء بلاستيكي، بعد أن قام زوجها بضربه حتى الموت، بسبب بكائه المستمر، خاصة أثناء ممارستهما الجنس.