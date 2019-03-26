رغم إعلان الهدنة.. الاحتلال يقصف غزة والمقاومة ترد

القدس(صدى):

على الرغم من إعلان فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، مساء أمس الاثنين، عن هدنة والتي قيل إنها ستدخل حيز التنفيذ الساعة الحادية عشر، الا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد قصف فجر اليوم الثلاثاء، أهدافًا متفرقة في قطاع غزة.

ومن جانبها واصلت الفصائل الفلسطينية إطلاق الصواريخ صوب المدن والبلدات المحاذية للقطاع، رغم إعلان غرفة العمليات المشتركة التوصل لاتفاق تهدئة برعاية مصرية.

وأطلقت الفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة، الصواريخ صوب مدينتي سديروت وعسقلان، كما أطلقت قذائف صاروخية صوب معبر كرم أبوسالم جنوب قطاع غزة.