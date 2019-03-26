مدرب الوحدة: الهلال هو الأفضل في السعودية وآسيا

طلال الغامدي(صدى):

أكد الأرجنتيني خوان براون مدرب نادي الوحدة والمدرب السابق للهلال، أن ذكرياته مع الزعيم رائعة، مؤكدًا أن الهلال هو الأفضل في المملكة وآسيا.

وأوضح براون في تصريحاته لـ ” صدى الملاعب ” أنه لم يغضب بعد إقالته من الهلال، مؤكدًا أن إدارة الهلال تمنت له التوفيق في تجربته الجديدة.

وعن تجربته في تدريب الوحدة، قال براون : ” نفكر في إسعاد الجماهير، وأساس عملنا هو النجاح في التحدي ” .

وتابع: ” عرض الوحدة ممتاز ماديًا، والفريق نجح في احتلال مركز متقدم في الترتيب وأملنا هو مضاعفة هذا النجاح ” .

وأضاف : ” إدارة الوحدة لم تضعني تحت الضغط وهدفنا تحقيق أكبر عدد من الانتصارات ” .