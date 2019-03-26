مدرب الوحدة: الهلال هو الأفضل في السعودية وآسيا
أكد الأرجنتيني خوان براون مدرب نادي الوحدة والمدرب السابق للهلال، أن ذكرياته مع الزعيم رائعة، مؤكدًا أن الهلال هو الأفضل في المملكة وآسيا.
وأوضح براون في تصريحاته لـ ” صدى الملاعب ” أنه لم يغضب بعد إقالته من الهلال، مؤكدًا أن إدارة الهلال تمنت له التوفيق في تجربته الجديدة.
وعن تجربته في تدريب الوحدة، قال براون : ” نفكر في إسعاد الجماهير، وأساس عملنا هو النجاح في التحدي ” .
وتابع: ” عرض الوحدة ممتاز ماديًا، والفريق نجح في احتلال مركز متقدم في الترتيب وأملنا هو مضاعفة هذا النجاح ” .
وأضاف : ” إدارة الوحدة لم تضعني تحت الضغط وهدفنا تحقيق أكبر عدد من الانتصارات ” .
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