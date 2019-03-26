وسط رعب جماهير يوفنتوس..الإصابة تضرب رونالدو في مواجهة البرتغال وصربيا

ماجد محمد(صدى):

غادر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مباراة منتخب بلاده مع صربيا، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية لتصفيات كأس الأمم الأوروبية 2020، مصابًا.

وكان رونالدو قد شعر بالألم، ولم يتمكن من المواصلة وارتمى على أرضية الملعب، ثم غادر في الدقيقة 31، ليشارك محله اللاعب بيتزي.

وجاءت إصابة رونالدو، قبل مواجهة هامة لفريقه يوفنتوس أمام أياكس أمستردام الهولندي في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا في العاشر من أبريل المقبل.