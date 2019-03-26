بالفيديو.. الإنتربول يبحث عن ” مبصرين ” شاركوا في بطولة دولية للمكفوفين!

نواف السالم(صدى):

أرسلت النيابة العامة المصرية إخطارا للإنتربول، للقبض على 12 لاعبًا مصريًا ” مبصرين ” شاركوا في بطولة كرة الجرس للمكفوفين في بولندا، ثم هربوا.

وكان الجانب البولندي، قد اكتشف أن لاعبي البعثة المصرية المشاركة في البطولة، يتمتعون بصحة جيدة ولا يعانون من أي إعاقة بصرية، وعلى إثر ذلك تم استبعادهم.

ويحاكم القضاء المصري أربعة متهمين متورطين في تسهيل إجراءات سفر الـ 12 شخصًا.

يذكر أن لعبة ” كرة الجرس ” تنص على أن يتكون الفريق من 5 لاعبين، من بينهم 4 مكفوفين بالكامل، بينما يكون حارس المرمى شبه مبصر، أو مبصرا.