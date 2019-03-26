صور من جنازة طالب محايل عسير ضحية الحادث المروع

أبها(صدى):

وثقت مجموعة من الصور لحظة أداء جموع المصلين مساء أمس الأثنين، صلاة الميت على الطالب نبيل بن حسن، الذي توفي إثر حادث مروري مروع أثناء توجهه وزملائه لمدرستهم.

وكان حادث مروري قد وقع أمس الأول، راح ضحيته طالب، بينما أصيب خمسة آخرين، بينهم حالتان حرجتان نُقلت إحداهما لمستشفى عسير، وتم التعامل مع الحالات الأخرى بمستشفى محايل.

ونعت إدارة المدرسة الطالب الفقيد، وخيم الحزن على جميع منسوبيها.

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