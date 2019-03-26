بالفيديو.. ” الأصقة ” يكشف سر الكتابات التي وجدت على سلاح مرتكب جريمة نيوزيلندا
كشف المؤرخ سلطان الأصقة، الكتابات التي وجدت على سلاح مرتكب جريمة نيوزيلندا.
وقال المؤرخ خلال استضافته في برنامج ” في الصورة ” إن هذا العمل إرهابي وتم إدانته، ويجب إيقاف من يغذيه، والحوادث التاريخية التي ذكرها الإرهابي على سلاحه حوادث تاريخية حقيقية مثل موهاكس، لكن استغلالها يجب التوقف عندها.
وأضاف: ” أن موهاكس ليست فتح إسلامي حتى يستغلها إردوغان، ولا هي إنقاذ المسلمين، وإنما ترتيب سياسي بين الدولة العثمانية وفرنسا، دخل من خلالها سليمان القانوني. ”
وتابع: ” وإردوغان لديه استغلال دقيق لكل حدث، ولكنه استغلال لا يوافق الحقيقة التاريخية. ”
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 70282 ] نشر منذ 35 دقيقة
احسنت ,,
,, نعم انها حرب سياسيه وليست فتح إسلامي ، ابد ,,