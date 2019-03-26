قطر تنتهك حقوق موظف بعثتها بجنيف لحساب أقارب ” تميم “

طلال الضوي(صدى):

كشفت صحيفة سويسرية عن انتهاك قصر الدوحة حقوق موظف في بعثتها الدبلوماسية بالعاصمة جنيف، وفصله تعسيفا رغم قضائه 20 عاما في خدمة قطر، بسبب تولي أحد أقرباء الأمير تميم بن حمد آل ثاني مهام البعثة.

وقالت الصحيفة في تقرير لها “ 20 عاماً من الاستنزاف في خدمة قطر ” ، الدوحة بعد أن استنزفت موظف لديها بالبعثة القطرية في سويسرا لمدة 20 عاما، أنهت خدمته تعسفياً، بعد تولي مهام البعثة أحد أقرباء أمير قطر تميم آل ثاني عام 2016 ″.

وأضافت: تم حرمان الموظف الذي يدعى فاضل الطاهر، سويسري ينحدر من أصل سوداني، وأمضى أكثر من نصف حياته وهو يعمل في ظلال الدبلوماسيين، لدرجة أنه فقد صحته، من حقوقه المالية عن سنوات خدمته، أو تعويضه عن الفصل التعسفي ”.

وتابعت : تم حرمانه من أي مكافأة أو ضمان اجتماعي، كما أن عمله المفرط أكثر من 17 ساعة تسبب في مرض بالقلب والموظف محجوز بالمستشفى إلا أن قطر غسلت يدها من المساهمة في علاج الموظف الذي استنزفته لمدة 20 عاماً.

وأكدت أنه كان الوحيد بالسفارة الذي يتقن العربية ونظراً لتفانيه بالعمل تم تعيينه مسؤولاً عن إدارة قضايا مؤتمر التجارة والتنمية Unctad، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) في وقت فراغه، كما شغل أيضا منصب منسق مؤتمرات فيما يعرف باسم لجنة حقوق الإنسان أو مؤتمرات نزع السلاح أو الصليب الأحمر أو مجلس دول الخليج التي تنظمها السفارة.