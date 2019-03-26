” تعليم صبيا ” لا توجد إصابات في حادث معلمات الداير

عادل الحربي(صدى):

قال المتحدث الرسمي بتعليم صبيا، إبراهيم بن أحمد الحازمي، إن الإدارة قد تابعت بعد ظهر اليوم الاثنين، الحادث العرضي لاحتراق إحدى السيارات التي كانت تقل مجموعة من المعلمات.

وحدث ذلك أثناء عودتهن من محافظة الدائر بعد انتهاء اليوم الدراسي، مؤكدًا ” الحازمي ” على عدم وقوع أي إصابات ولله الحمد نتيجة الحادث العرضي الذي تعرضت له مركبتهن.

وأشار إلى أن مدير تعليم صبيا ضيف الله بن علي الحازمي قد اطمأن في حينه على صحة المعلمات وقائد المركبة التي تقلهن، موجهاً مكتب تعليم الداير بتقديم الخدمات اللازمة، وأن الدفاع المدني قد باشر الحادثة حسب الاختصاص، متمنياً للجميع دوام السلامة.