بالفيديو.. تصرف غريب وانتقادات لاذعة لأحد مشاهير ” السوشيال ميديا “ في الكويت

خالد الظفيري(صدى):

أثار أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت الجدل؛ لتصرفه بشكل غريب عقب تعليقه على إحدى القضايا الاجتماعية بشكل مبالغ فيه.

وجاء ذلك عقب ظهور الشاب في مقطع فيديو منتقدًا إحدى الفتيات لرفضها الاقتران بأحد الشبان لعدم امتلاكه الشعر (أصلع)، موجهًا بعض العبارات المسيئة إلى الفتاة وسط صراخ كثيف قبل أن ينهي المقطع بحلق شعره اعتراضًا على موقف الفتاة.

ووجه رواد مواقع التواصل الاجتماعي انتقادات لاذعة للشاب؛ الذين استغربوا من أسلوبه وصراخه، إضافة إلى استهزاء عدد منهم به نظراً ” لاعتياده على التعليق على عدة قضايا بشكل مبالغ فيه. ”

وقال الدكتور فؤاد سندي: ” كارثة إن كان لفت النظر وجذب الإنتباه في عقول شبابنا بهكذا أساليب- وسيجد من يضحك له ويصفق كمان-يجب عمل هيئة تنظيمية مختصة بمكافحة الاستخفاف والسخافة عبر نشر الوعي وتشويه كل من يعمل على خلخله عقول شبابنا- تسمى هيئة تقويم الشباب أو ما شابه. ”