أليسا تُنهي المعركة مع وأفيخاي أدرعي بـ “ بلوك “

أميرة خالد(صدى):

أنهت المطربة اللبنانية أليسا معركتها مع المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، على ” تويتر بـ “ بلوك “ حاسم.

وأعربت أليسا عن تعاطفها مع المأساة الفلسطينية، قائلة إن ” أرض فلسطين تضيع ببطء ونحن متفرجون، أي قانون وأي شرع يحوّل هذه الأرض من أرض سلام إلى أرض حروب؟ “.

في حين أعتبر أدرعي، أن حركة المقاومة الإسلامية ” حماس “ ، هي المسؤولة عن هذا الوضع، قائلًا ” نعم حماس مسؤولة عن كل هذا الوضع المؤلم، صور المنزل في البلدة الإسرائيلية الذي تعرض لهجوم حماس الصاروخي الإرهابي خير دليل على عدوانية وبشاعة هذه الحركة، التي تدفع سكان قطاع غزة نحو المزيد من العنف “ .

وردت أليسا قائلة ” هيدي الوقاحة ما بينرد عليها إلا ببلوك“، واصفة أدرعي بـ “ المحتل الوقح “.