وظائف شاغرة لدى فنادق هيلتون

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت شركة هيلتون للفنادق والمنتجعات والضيافة عدد من الوظائف الشاغرة للسعوديين والمقيمين، لحمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الفنادق بالمملكة في منطقة مكة المكرمة.

وأوضحت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:طاهٍ، مساعد مدير مطعم، كابتن/ مسؤول خدمة الضيوف، أمين الصندوق العام، مشرف استقبال، مدقق حسابات مناوب، محاسب، وكيل/ مراقب الأمن والسلامة، مقدم خدمات الأغذية والمشروبات.

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