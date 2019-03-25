صلاح ينشر محادثة مع والدته عن ” حضن ” الفتاة الهندية: لو شوفت أبوك بيعمل كده هخلعه

نواف السالم(صدى):

نشر محمد صلاح نجم منتخب مصر، ولاعب فريق ليفربول الإنجليزي، صورة جديدة على خاصية ستوري بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهر في الصورة، التي نشرها محمد صلاح محادثة بينه وبين والدته، وهي تعلق على صورة احتضانه لفتاة خلال تواجده في الإمارات.

وعلقت والدة صلاح على الصورة في المحادثة، قائلة: ” إيه ده؟ يانهار أبيض، لو أنا شفت أبوك بيعمل كده هطلب الخلع. ”

وتواجد صلاح في الإمارات خلال الأيام الماضية لتصوير إعلان خاص بالشركة الراعية.