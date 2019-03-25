يوسف القفاري يدعم النصر ماليًا قبل ديربي الهلال

ماجد محمد(صدى):

دعم رجل الأعمال، يوسف القفاري، نادي النصر ماليًا، بلغ مليون ريال.

واشترى عبد العزيز بن أحمد، عضو شرف النادي، 3 آلاف تذكرة لمباراة النصر والهلال.

وثمنت إدارة النادي، هذه المبادرات الداعمة، من قبل القفاري وعبد العزيز بن أحمد، مؤكدةً أنها غير مستغربة منهما.

ويستضيف النصر نظيره الهلال، مساء الجمعة المقبل، في قمة الجولة الخامسة والعشرين بدوري المحترفين.