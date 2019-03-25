بالفيديو.. جريان سيول الأكحل جنوب المدينة المنورة

نايف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو، مشاهد لسيول الأكحل بمحافظة وادي الفرع جنوب منطقة المدينة المنورة، إثر الأمطار الغزيرة التي هطلت على المنطقة اليوم الاثنين.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم توقعات باستمرار هطول أمطار رعدية من (متوسطة إلى غزيرة) مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على مناطق (الرياض، القصيم، الشرقية).

كما تتهيأ الفرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مناطق (الجوف، الحدود الشمالية، الباحة، عسير، مكة المكرمة، المدينة المنورة)، بينما يستمر نشاط الرياح العالية المثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى شبة انعدام في مدى الرؤية الأفقية على تلك المناطق، وكذلك منطقة نجران، ويتوقع انخفاض ملموس في درجات الحرارة على مناطق شمال المملكة.