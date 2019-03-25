بلاغ كاذب يقود شرطة الشرائع للكشف عن قضية تحرش

علي القحطاني(صدى):

تمكنت الجهات الأمنية في شرطة العاصمة المقدسة، من فك لغز بلاغ سرقة كاذب والكشف عن قضية تحرش.

وتفصيلًا، تلقت شرطة الشرائع بلاغًا من مقيم باكستاني يتهم فيه أحد الأشخاص بتهديده بسلاح أبيض والاعتداء عليه وسلب مبلغ مالي يقدر بحوالي ثلاثة آلاف ريال.

وباشرت الجهات الأمنية بالشرائع، البلاغ إذ كشف التحقيق أن المقيم تحرش بأحد الأشخاص، وبعد أن غافله تمكن من الهروب من الموقع بعد أن سرق محفظة للمقيم وبداخلها مبلغ مالي يقدر بثلاثة آلاف ريال.

وقام المقيم بالتقدم ببلاغ لدى شرطة الشرائع متهماً فيها شاباً بسرقة مبلغ مالي منه تحت تهديد السلاح، وبعد اكتشاف كذب البلاغ اعترف المقيم بتحرشه بالشاب، وأنه سرق محفظته ولاذ بالفرار.

يذكر أن القضية أحيلت لجهة الاختصاص وكُشف عن كذب بلاغ المقيم، وسُلمت القضية للنيابة العامة بحكم الاختصاص.‫