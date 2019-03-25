بالفيديو.. محمد بن نادي: الوكلاء الخارجيون يطلبون من المعتمر مبالغ باهظة والشركات السعودية مظلومة
أكد محمد بن بادي، المدير التنفيذي للجنة الحج والعمرة، أن شركات الحج والعمرة السعودية مظلومة، والوكلاء الخارجيون يطلبون من المعتمر مبالغ باهظة فوق الكلفة المقدرة.
وتابع خلال استضافته في برنامج ” يا هلا ” الذي يذاع على قناة روتانا خليجية، أن هذه الكلفة تصل إلى 40% مما يؤثر على سمعة الشركات السعودية ويفهمه أن هذا طلب الشركات السعودية والمعتمر يأخذ فكرة سيئة عن هذه الشركات. ”
وأضاف محمد بن بادي: ” نحن نطالب الآن أن يكون هناك دفع إلكتروني ويكون في التزام بين الشركات السعودية والوكلاء الخارجين وتكون الأسعار معلنة للجميع. ”
وفي سياق متصل قال المهندس عبد الله قاضي، نائب رئيس للجنة الوطنية لشؤون العمرة، أن أرخص برامج سياحية على مستوى العالم هي برامج العمرة.
وتابع: ” لدينا برامج تكلفتها 380 ريال لمدة 14 يوم، سكن ونقل من المطار للمطار، لكن الوكلاء الخارجيون يرفعون التكلفة على المعتمر. ”
محمد بن بادي – المدير التنفيذي للجنة الحج والعمرة
شركات الحج والعمرة السعودية مظلومة، والوكلاء الخارجيون يطلبون من المعتمر مبالغ باهظة فوق الكلفة المقدرة تصل إلى 40% مما يؤثر على سمعة الشركات السعودية.#برنامج_ياهلا#خليجية pic.twitter.com/LhmCg7kYZP
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) March 25, 2019
م. عبد الله قاضي – نائب رئيس للجنة الوطنية لشؤون العمرة
أرخص برامج سياحية على مستوى العالم هي برامج العمرة، ولدينا برامج تكلفتها 380 ريال لمدة 14 يوم، سكن ونقل من المطار للمطار، لكن الوكلاء الخارجيون يرفعون التكلفة على المعتمر..#برنامج_ياهلا#خليجية pic.twitter.com/aRjqU8CmH4
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) March 25, 2019
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