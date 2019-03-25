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  3. بالفيديو.. محمد بن نادي: الوكلاء الخارجيون يطلبون من المعتمر مبالغ باهظة والشركات السعودية مظلومة

بالفيديو.. محمد بن نادي: الوكلاء الخارجيون يطلبون من المعتمر مبالغ باهظة والشركات السعودية مظلومة

بالفيديو.. محمد بن نادي: الوكلاء الخارجيون يطلبون من المعتمر مبالغ باهظة والشركات السعودية مظلومة
عادل الحربي(صدى):

أكد محمد بن بادي، المدير التنفيذي للجنة الحج والعمرة، أن شركات الحج والعمرة السعودية مظلومة، والوكلاء الخارجيون يطلبون من المعتمر مبالغ باهظة فوق الكلفة المقدرة.

وتابع خلال استضافته في برنامج ” يا هلا ” الذي يذاع على قناة روتانا خليجية، أن هذه الكلفة تصل إلى 40% مما يؤثر على سمعة الشركات السعودية ويفهمه أن هذا طلب الشركات السعودية والمعتمر يأخذ فكرة سيئة عن هذه الشركات. ”

وأضاف محمد بن بادي: ” نحن نطالب الآن أن يكون هناك دفع إلكتروني ويكون في التزام بين الشركات السعودية والوكلاء الخارجين وتكون الأسعار معلنة للجميع. ”

وفي سياق متصل قال المهندس عبد الله قاضي، نائب رئيس للجنة الوطنية لشؤون العمرة، أن أرخص برامج سياحية على مستوى العالم هي برامج العمرة.

وتابع: ” لدينا برامج تكلفتها 380 ريال لمدة 14 يوم، سكن ونقل من المطار للمطار، لكن الوكلاء الخارجيون يرفعون التكلفة على المعتمر. ”


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